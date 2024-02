Popó provoca Bambam e promete nocaute em luta: “Vai ser rápido”

Tetracampeão mundial de boxe e primeiro campeão do BBB se enfrentam em evento que também conta com luta entre Nego do Borel e MC Gui.

Depois de enfrentar Whinderson Nunes, Acelino Popó de Freitas se prepara para outro desafio contra uma celebridade. O tetracampeão mundial de boxe vai lutar contra Kléber Bambam, primeiro campeão do Big Brother Brasil. A luta será no próximo sábado, dia 24, no Fight Music Show 4, em São Paulo. As lutas serão sediadas na Arena Vibra, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

O evento foi criado em 2022 e já teve três edições. A ideia é reunir ex-lutadores profissionais e celebridades. Foi em uma delas que o comediante Whinderson Nunes enfrentou Popó, hoje com 48 anos. Apesar da ampla vantagem do ex-boxeador, foi declarado empate técnico. A lenda do boxe brasileiro já nocauteou o José “Pelé” Landi-Jons, lutador de MMA, e Junior Dublê, que ficou famoso pela semelhança com o ator Vin Diesel, da série de filmes Velozes e Furiosos.

Após a vitória no BBB 1, Bambam teve destaque como fisioculturistas, inclusive com vitórias em competições nos Estados Unidos. Hoje, aos 46 anos, ele é influenciador sobre o tema e está nas categorias de mais de 100kg Masters (acima de 35 anos). A prévia da luta guarda provocações. “E aí, Popó, vou deixar um recado. Eu vou chocar o mundo. Qualquer mão minha que encostar em você, você vai cair duro, nocauteado. E vou tomar seus quatro cinturões”, disse Bambam em uma

“Prontos para mais uma. Dessa vez com ainda mais vontade. Como não poderia ser diferente, minha parceira oficial Aposta Ganha esta comigo em todos os momentos” Popó Freitas