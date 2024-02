CER IV de Teixeira de Freitas atende paciente em tratamento de síndrome rara; entenda

Atendimento no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) de Teixeira de Freitas (Foto: Marley Ribeiro)

No Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) de Teixeira de Freitas, são atendidas pessoas com deficiência ou Ostomia, além de pacientes que precisam se recuperar após procedimentos cirúrgicos. Em alguns casos, a unidade representa um farol de esperança e apoio para cidadãos que apresentam síndromes raras, como a Adriele.

Moradora de um município que integra a área de abrangência do CER IV, Adriele sentia dores no corpo e dificuldade para se movimentar desde a infância, o que se agravou após a gravidez. Após alguns anos, ela recebeu o diagnóstico final: a condição genética rara conhecida como Síndrome de Sigawa, que afeta o sistema nervoso podendo causar atrasos no desenvolvimento, distúrbios do sono, dificuldades de comunicação e movimentos involuntários.

“Houveram momentos em que eu só sentia dor, dependia de muitas pessoas; não aguentava mais. Minha filha me deu forças para continuar”, explicou Adriele. Através da força de vontade dela, o CER IV assumiu um papel crucial: com o apoio da equipe multidisciplinar da unidade, a paciente iniciou o tratamento adequado com medicações e sessões de fisioterapia. “Já consigo perceber minha evolução. Nem precisei passar pela muleta. Gosto muito do atendimento daqui”.

Atendimento no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) de Teixeira de Freitas (Foto: Marley Ribeiro)

Para Jamily Santana Cruz, gestora do CER IV, “o caso da Adriele é um exemplo claro do quão importante é a persistência em procurar o diagnóstico e dar continuidade aos tratamentos. Isso reflete o compromisso da administração pública com o bem-estar dos pacientes dos 21 municípios atendidos na nossa unidade, mostrando também a força da colaboração entre diferentes instâncias de atendimento para garantir a qualidade de vida dos usuários”.

Atendimento no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) de Teixeira de Freitas (Foto: Marley Ribeiro)

O post CER IV de Teixeira de Freitas atende paciente em tratamento de síndrome rara; entenda apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.