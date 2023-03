Cezar, Domitila, Larissa e Ricardo disputam paredão no BBB 23

Um paredão quádruplo se formou no BBB 23 na noite de domingo (12). Cezar, Domitila Barros, Larissa e Ricardo disputam a permanência na casa.

Domitila foi a primeira emparedada, ao perder a disputa com Fred no Quarto branco. Ela não tinha a possibilidade de disputar a prova bate e volta.

Nesse domingo, a formação do paredão começou com Cezar e Larissa, que imunizaram Aline Wirley com o colar do Anjo.

Líder da semana, MC Guimê indicou Cezar ao Paredão.

Na hora da votação, a casa foi dividida em dois grupos e cada um foi para um quarto. O grupo só poderia votar em integrantes do outro quarto. Larissa e Marvvila foram as mais votadas em cada grupo e foram emparedadas. Elas disputaram a prova bate e volta. Marvvila venceu e escapou da berlinda.

Confira quem votou em quem:

Grupo Laranja

Sarah Aline votou em Larissa;

Marvilla votou em Larissa;

Domitila Barros votou em Larissa;

Aline Wirley votou em Gabriel Santana;

Cezar votou em Larissa

Amanda votou em Gabriel Santana

Grupo Azul

Larissa votou em Sarah Aline;

Cara de Sapato votou em Marvvila;

Bruna Griphao votou em Marvvila;

Ricardo votou em Marvvila;

Gabriel Santana votou em Amanda

Fred votou em Sarah Aline.