Wesley e Joesley Batista voltam ao Conselho de Administração da JBS

Os empresários Wesley e Joesley Batista foram nomeados no Conselho de Administração da JSB. A decisão foi tomada pelo colegiado, nesta terça-feira (26/3).

Agora, o conselho da empresa de capital aberto passa a ter 11 integrantes. A maioria, sete no total, é independente.

Ambos são acionistas controladores da JBS, trabalham na empresa desde a adolescência e foram presidentes da companhia.

Os irmãos são acionistas da J&F, grupo dono da empresas: JBS, Eldorado Brasil Celulose, J&F Mineração, Flora, Âmbar, Banco Original, Picpay e Canal Rural. O negócio familiar foi fundado há 70 anos e começou com a JBS, líder na produção de proteína.

Joesley começou a trabalhar como gerente da Flora Higiene e Cosméticos aos 16 anos. Depois, assumiu a liderança de frigoríficos da Friboi em Goiás. Em 2005, tornou-se presidente da JBS. Atualmente, é presidente do Instituto J&F, focado na área educacional.

Wesley foi CEO global da JBS por seis anos e, antes, da JBS USA por quatro anos. Durante a gestão de Wesley, a companhia comprou a XL Foods, no Canadá; a Seara, no Brasil; a Cargill Pork, nos EUA; a Primo, na Austrália; e a Moy Park, no Reino Unido.

Os irmãos voltam ao Conselho de Administração da JBS sete anos após deixarem o colegiado depois de fecharem acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF). Em 2017, eles foram presos por suspeita de usar informação privilegiada para lucrar no mercado de ações e de câmbio. Apesar de rumorosas, as prisões não repercutiram em condenações na esfera judicial ou administrativa.