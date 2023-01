CGU recomenda punição a servidores envolvidos em atos terroristas

A Controladoria-Geral da União (CGU) informou, na noite dessa segunda-feira (9/12), que vai orientar todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal a instaurar procedimentos administrativos para “apurar e punir exemplarmente servidores públicos federais” que tenham participado dos atos golpistas e terroristas no domingo (8), na capital do país. A CGU alerta que eles poderão ser demitidos por lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional.

Na tarde de domingo, milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocuparam a Esplanada dos Ministérios e invadiram o Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. As sedes dos Três Poderes foram depredadas. Os extremistas quebraram tudo o que viram pela frente, defecaram e urinaram dentro dos palácios, destruíram obras de arte valiosas, como um quadro de Di Cavalcanti avaliado em R$ 8 milhões.

Após os atos antidemocráticos e golpistas, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, afastou o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), por um prazo de 90 dias. Assumiu o lugar do emedebista a vice Celina Leão (PP). A segurança pública do DF tem também um interventor, nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Quem é Ricardo Cappelli, interventor federal da segurança no DF

Por determinação de Moraes, o interventor Ricardo Cappelli comandou pessoalmente a retirada de extremistas da área próxima ao Quartel General do Exército em Brasília nessa segunda. Mais de 1,5 mil pessoas foram presas. Também nessa segunda, Cappelli exonerou o comandante-geral da PMDF.

Sai o coronel Fábio Augusto e entra o coronel Klepter Rosa. O novo interino já atuava na gestão como subcomandante-geral do PMDF. Ele também comandou o Departamento de Gestão de Pessoal da PMDF. A corporação é acusada de omissão durante os atos golpistas.

Veja nota completa da CGU:

“Diante dos nefastos fatos ocorridos neste domingo, dia 08 de janeiro, a Controladoria-Geral da União (CGU) informa que orientará todos os órgãos e entidades do Poder Executivo federal a proceder à devida instauração de processos administrativos para apurar e punir exemplarmente servidores públicos federais que, tendo participado dos atos de invasão de repartições e depredação do patrimônio público, atentaram contra os deveres de lealdade às instituições e de moralidade administrativa que devem orientar a atuação do agentes públicos e, principalmente, contra o Estado Democrático de Direito, os quais poderão ser demitidos por lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional.”

Veja imagens da invasão às sedes dos Três Poderes:

Congresso Nacional:

Bolsonaristas quebram bloqueio na Esplanada e sobem rampa do CongressoMarcus Rodrigues/Metrópoles

Manifestantes declaram que o objetivo é invadir o CongressoReprodução

Apesar da tentativa de conter os manifestantes, policiais militares não conseguiram impedir as invasões Marcus Rodrigues/Metrópoles

Bolsonaristas furam bloqueios na Esplanada e invadem o Congresso NacionalMarcus Rodrigues/Metrópoles

As forças de segurança tinham isolado a área. Os manifestantes só poderiam ir até a região da bandeiras em frente ao Congresso. Mas os militantes romperam a barreira.

Bolsonaristas na Praça dos Três PoderesMarcus Rodrigues/Metrópoles

Bolsonaristas na Praça dos Três PoderesMarcus Rodrigues/Metrópoles

Bolsonaristas caminhando em direção à Esplanada

Bolsonaristas caminhando em direção à Esplanada

Bolsonaristas caminhando em direção à Esplanada

Bolsonaristas caminhando em direção à Esplanada

Palácio do Planalto:

Bolsonaristas conseguiram entrar no Palácio do PlanaltoReprodução

Manifestantes quebraram a janelas

Bolsonaristas quebram móveis do interior do PalácioFelipe Torres/Metrópoles

Vídeo mostra estrago que já foi causado no interior do prédio

Há gavetas reviradas e armários depredados

Congresso Nacional e STF também foram invadidos

Supremo Tribunal Federal:

Bolsonaristas extremistas invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde deste domingo (8/1), às 15h45

Pouco antes, os manifestantes antidemocráticos adentraram no Congresso Nacional e do Palácio do Planalto à força

Bolsonaristas entrando no Supremo Tribunal Federal

Bolsonaristas entrando no Supremo Tribunal Federal

Dentro do órgão, manifestantes depredaram patrimônios públicos

Bolsonaristas extremistas invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde deste domingo (8/1), às 15h45

Pouco antes, os manifestantes antidemocráticos adentraram no Congresso Nacional e do Palácio do Planalto à força

Bolsonaristas em frente ao STF

Imagens mostram depredação no STFMetrópoles

Bolsonaristas no STF

Bolsonaristas ocupam e depredam plenário do Supremo Tribunal Federal

Policiais reagiram com bombas de gás lacrimogênio

Portas e janelas de vidro foram quebradas nas casas dos três poderes: Executivo, Lesgislativo e Judiciário

Clima é de tensão

