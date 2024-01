Prefeitura avança com obras do Parque Municipal da Biquinha

Construção do Parque Municipal da Biquinha (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da parceria entre a Secretaria de Projetos Estratégicos e a Secretaria de Meio Ambiente, dá continuidade a construção do Parque Municipal da Biquinha no bairro Colina Verde.

No momento, a equipe responsável avança com a construção do mirante Buraco da Terra, que apresenta vista para a vegetação do entorno e para o lago artificial que também compõe o projeto. Esta será uma área de apoio arborizado e com bancos, sendo um ótimo espaço para descansar da trilha, por exemplo.

Outras ações que serão executadas são as trilhas internas, o guarda corpo do Mirante do Ar, o portal de entrada do parque, dentre outras estruturas.

Construção do Parque Municipal da Biquinha (Fotos: Marley Ribeiro)

