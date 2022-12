Cheia de vida, Ivete Sangalo ‘levanta poeira’ no Festival Virada Salvador

Sucessora de Bell Marques na grade de atrações do Festival Virada Salvador nesta quarta-feira (28), Ivete Sangalo ‘levantou poeira’ e jogou o clima, que já estava alto, ainda mais pra cima. De vestido e luvas brilhantes em tons de rosa e laranja, a cantora abriu o quinto show da noite com os sucessos ‘Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha’, ‘Tempo de Alegria’ e ‘Abalou’.

Com sua ousadia autêntica, Ivete até se arriscou numa coreografia de funk. Pela primeira vez na abertura do festival — e não na virada —, ela agradeceu a presença do público e fez votos para o ano-novo. “A gente, hoje, vai comemorar a entrada do ano. […] Que 2023 entre assim como eu: reluzente, brilhosa e dona da porr* toda”, vibrou.

O publicitário Valério Vilela, de 38 anos, veio de Barreiras, no oeste da Bahia, para assistir ao Virada Salvador, em que se reúne com amigos e familiares tanto de sua cidade natal como da capital. Apesar de isso já ter se tornado um costume, o brilho de Ivete é sempre um atrativo. “Ainda mais na virada, a gente sempre cria muita expectativa”, disse Valério.

E não é novidade pra ninguém que ‘Veveta’ tem fãs em outras partes do mundo. Morador de Salvador há nove anos, o argentino Maximiliano Zorzi se encantou pela artista há mais de duas décadas, quando passava férias em Porto Seguro, no sul do estado. Hoje, ele a segue por todos os cantos do Brasil. “Fui ao Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis…”, listou algumas das cidades onde acompanhou Ivete.

Na expectativa pela subida da cantora ao palco, Maximiliamo segurava um cartaz em que garantia que o amor que sente é compartilhado por todos os ‘hermanos’. Ele, inclusive, já sabia o que esperar do show. “Eu sei que vou gostar”, afirmou, sorridente.