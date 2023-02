Lucas Pretti curte a primeira noite dos desfiles do grupo especial no Camarote Nº1

O cantor e compositor mineiro Lucas Pretti esteve no Rio de Janeiro aproveitando o feriado de Carnaval e foi à Sapucaí acompanhar a primeira noite de desfiles do Grupo Especial, que aconteceu neste domingo e terminou na segunda de manhã, diretamente do Camarote N1. De lá, pode acompanhar as escolas Grande Rio, Império Serrano, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Mangueira mostrarem toda sua beleza e alegria à todos.

“É o segundo ano que venho ao Camarote N1 e é uma experiência maravilhosa”, conta Lucas. “Me divirto muito e consigo assistir tudo de pertinho! Todas as escolas estavam lindas, mas adorei especialmente os desfiles da Mocidade e da Unidos da Tijuca, foram muito especiais!”, completa.

Sobre Lucas Pretti:

Apaixonado por música, Lucas iniciou sua carreira em 2019 com o single autoral “Fica Comigo”. Em 2020 lançou o seu primeiro EP, “Roda”, produzido pela renomada Head Media, e em 2021 lançou “Saudade de Você”, que chegou ao TOP 15 das músicas mais executadas nas rádios do Brasil e ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações no clipe no YouTube. Seu lançamento mais recente é o EP “Chora por Mim”, que marcou o começo de sua nova era, em 2022. Com mais de 250 mil ouvintes mensais no Spotify e mais de 9 milhões de views em seu canal oficial do YouTube, Lucas Pretti é uma das maiores revelações da música pop nacional.

Redes Sociais e Streaming Lucas Pretti:

