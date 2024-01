Vídeo: Mari Gonzalez erra nome de ator e vira meme em estreia no BBB24

Reprodução

1 de 1 Mari Gonzalez BBB20 – Foto: Reprodução Mari Gonzalez mostrou que ainda tem o jeitinho que encantou o público quando ela participou do BBB20. Na estreia como apresentadora da Rede BBB, nesta sexta-feira (5/1), ela cometeu uma gafe e errou o nome do ator Marcos Veras ao anunciar um vídeo dele.

“O Marcos Horas mandou um vídeo especial para a gente”, anunciou a ex-panicat durante a maratona Big Day, dia em que estão sendo anunciados os participantes do BBB24.

Ao fim do vídeo do ator, Mari mostrou que percebeu o erro, entre risadas das acompanhantes de programa. “Gente, eu vou virar meme. É Marcos Veras, pelo amor de Deus”, disse.

Quem está no BBB24? A lista completa de participantes do programa ainda não foi divulgada, mas alguns nomes foram divulgados durante a programação da TV Globo. Entre os nomes estão Leidy Elin, MC Bin Laden e Yasmin Brunet. Acompanhe aqui as atualizações.

