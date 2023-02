CNJ afasta o juiz Marcelo Bretas da Lava-Jato do RJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, responsável pela Lava-Jato no Estado, por uma suposta irregularidade na condução dos processos. Conforme apurado pelo programa Direto de Brasília, da Jovem Pan News, o colegiado instaurou um processo administrativo disciplinar contra o magistrado em uma sessão sigilosa nesta terça-feira, 28. Por 11 votos a 4, os conselheiros determinaram o afastamento até a conclusão das investigações. Bretas era alvo de três reclamações que foram protocoladas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e uma do próprio CNJ.

*Mais informações em breve