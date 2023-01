Colônia de Férias na Fazenda Cascata (Foto: Wesley Morau)

Na última quinta-feira (26), ocorreu a Colônia de Férias para os idosos vinculados aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) na Fazenda Cascata. O evento contou com almoço, música ao vivo, treino de dança aeróbica, e sessões de maquiagem.

Planejado pela Proteção Social Básica e executado pelos CRAS, o evento ocorrido no mês de janeiro proporcionou a prática de atividades de lazer, esportivas, de recreação e cultural, com a intervenção social planejada para criar situações desafiadoras, que estimulem e orientem os usuários na construção de suas vivências individuais e coletivas, sendo também uma forma de ocupação sadia do tempo livre, visando a manutenção da saúde.

Colônia de Férias na Fazenda Cascata (Fotos: Wesley Morau)

“Hoje é um dia alegre, de confraternização e socialização com os idosos vinculados ao CRAS”, disse Vânia da Costa Santos, coordenadora da Proteção Social Básica. “Nosso objetivo foi inseri-los em um ambiente fora do seu dia a dia, e a Fazenda Cascata é um lugar maravilhoso para momentos como esse”.

Colônia de Férias na Fazenda Cascata (Fotos: Wesley Morau)

“Melhor do que aqui nem precisa. Pulei, saltei, dancei; o couro comeu!”, brincou Dilson Oliveira, que frequenta a unidade do bairro Castelinho. Márcia Claudiane de Souza, por sua vez, esteve em clima de celebração. Após problemas de saúde, ela voltou a frequentar o CRAS e a participar das atividades: “fiz maquiagem e unha, agora vou dançar com meus amigos e mandar foto para minha amiga. Agradeço muito à equipe que trouxe a gente aqui; eles são minha vida”.

Colônia de Férias na Fazenda Cascata (Fotos: Wesley Morau)

O post Colônia de Férias: Secretaria de Assistência Social, por meio dos CRAS, oferece diversão aos idosos na Fazenda Cascata apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.