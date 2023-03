Com 263 capturas, Polícia Civil bate recorde de prisões em um dia na Bahia

A oitava fase da ‘Operação Unum Corpus’, concluída no fim da tarde desta quinta-feira (16), estabeleceu um novo recorde de prisões realizadas pela Polícia Civil em um só dia. Foram 263 capturas, entre cumprimentos de mandados e autuações em flagrante, realizadas pelas 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins).

Entre os presos, há mais alvos com envolvimento no tráfico de drogas – 43 – e crimes contra o patrimônio – 42. No entanto, também houve dezenas de capturados por participação em crimes contra a vida, contra a dignidade sexual e violência doméstica, entre outros delitos. Foram apreendidos ainda 112 kg de drogas, 47 armas de fogo e 27 veículos.

A Delegada-Geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Campos de Brito, elogiou o marcante trabalho realizado pelos servidores nas ações por todo o estado. “Foi um trabalho intenso, o que só demonstra a força, o profissionalismo e a eficiência da nossa Polícia Civil. É assim, como um só corpo, que fazemos a diferença na sociedade”, declarou.

Até esta quinta, a fase da Unum Corpus com mais prisões havia sido a sexta, com 174. As oito etapas da operação já somam 990 criminosos retirados de circulação.