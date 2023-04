Com 74% de aprovação, JHC lidera corrida eleitoral em Maceió, diz pesquisa

O atual prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PSB), é o favorito para assumir o cargo na eleição de 2024, segundo levantamento da Paraná Pesquisas. Questionados em quem votariam para assumir o cargo, 23,3% dos participantes citaram JHC. Além disso, 62,1% não soube responder e 10,8% afirmou que votaria branco ou nulo. Na versão estimulada, em que aparecem as opções dos candidatos, a preferência pelo atual prefeito sobe para 48,4%. A pesquisa também mostra que o prefeito FHC teve aprovação de 74,1% dos eleitores. Entre os entrevistados, 36,1% considerou a gestão como boa e 20,5% como ótima. Para 26% dos eleitores, a administração é regular. Consideraram como ruim ou péssima, 7,1% e 7,9%, respectivamente. Não souberam opinar 2,4%.

Governo Estadual

Já a gestão do governador Paulo Dantas (MDB) foi aprovada por 49,9% dos participantes da pesquisa. O mandato do alagoano foi considerado regular por 31% dos eleitores. Além disso, 27,9% consideraram a administração como boa e 4,6% como ótima. Na contramão, 22,5% avaliaram como péssima e 11% como ruim. Não souberam responder 3% dos participantes. A aprovação do governo de Dantas foi maior entre o público masculino com 60 anos ou mais. A pesquisa foi realizada com uma amostra de 800 eleitores do município de Maceió com 16 anos ou mais. O trabalho de levantamento dos dados foi feito através de entrevistas pessoais entre os dias 13 e 16 de abril. A amostra representativa do município de Maceió atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para os resultados gerais.

Governo Federal

Já em relação à administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os dados apontam que 45% da população consultada desaprova a gestão do petista. Além disso, 3,5% não soube opinar. Sobre o atual governo, 25,3% classificou como péssimo e 12,5% como ruim. A atuação de Lula foi considerada regular por 21% dos participantes. Por fim, 29,1% considerou o governo como bom e 10,4% como ótimo. A desaprovação do governo foi maior entre o público entre 16 a 24 anos, seguido pela faixa entre 45 a 59 anos e por pessoas com ensino superior completo. A pesquisa foi realizada com uma amostra de 800 eleitores do município de Maceió com 16 anos ou mais. O trabalho de levantamento dos dados foi feito através de entrevistas pessoais entre os dias 13 e 16 de abril. A amostra representativa do município de Maceió atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para os resultados gerais.