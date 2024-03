Com 99% das urnas apuradas, centro-direita lidera em Portugal

Projeções mostram coligação Aliança Democrática com 79 cadeiras, só duas a mais que o partido de esquerda PS

PODER360 10.mar.2024 (domingo) – 19h58

atualizado: 10.mar.2024 (domingo) – 23h50

A AD (Aliança Democrática), coligação de centro-direita formada por PSD (Partido Social Democrata), CDS-PP (Centro Democrático Social – Partido Popular) e PPM (Partido Popular Monárquico), lidera com uma vantagem pequena as eleições legislativas de Portugal neste domingo (10.mar.2024). Com 99,01% das urnas apuradas até as 23h50 (horário de Brasília), a coligação ganhou 79 cadeiras na Assembleia da República. A legenda adversária de esquerda PS (Partido Socialista) aparece com 77 assentos. Já 48 deputados do partido de direita Chega foram eleitos. As informações são da SGMAI (Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna) de Portugal.