Com acesso gratuito shopping promoverá aulas e degustação de vinhos para todos

(Divulgação)

Mais de 200 rótulos estarão disponíveis ao público

O Salvador Shopping vai promover, entre os dias 28 de abril e 14 de maio, o The Wineyard Experience, um evento inédito no Nordeste sobre o universo dos vinhos que tem objetivo de tornar a bebida mais democrática e formar novos consumidores. A programação gratuita envolve degustação com mais de 200 rótulos de vinhos, incluindo marcas de todos os continentes, além de painéis, mesas interativas, bate-papos e workshops. O conteúdo vai apresentar temas como a produção e características da bebida, técnicas de harmonização, análises sensoriais, noções básicas de como escolher o vinho e dicas sobre como servir. As oficinas serão ministradas por enólogos e sommeliers de vinícolas nacionais. A imersão traz também a tecnologia com o uso da realidade virtual, que permite que os visitantes conheçam mais sobre o tema. O evento é promovido pela Rompecabezas e os interessados terão que fazer uma inscrição prévia no app do shopping para participar.

(Acervo pessoal da Famiglia Valduga)

João Valduga

Made in Brazil

E por falar em vinhos, a Famiglia Valduga promoverá no dia 18 de maio um novo encontro do Vin Première em Salvador unindo as marcas do grupo com gastronomia. O evento contará com a presença do sócio fundador e enólogo do grupo, João Valduga, e do diretor da Ponto Nero e Domno Wines, Jones Valduga, que apresentarão diferentes rótulos premiados das marcas Casa Valduga, Ponto Nero e Brewine Leopoldina. A ideia é oferecer aos participantes um circuito de degustação com a exposição de todas as marcas presentes.

Fenômeno

O escritor baiano Itamar Vieira e a editora Todavia continuam faturando alto com o sucesso do livro Torto Arado, lançado em 2019. Traduzindo em números, a obra já vendeu mais de 700 mil exemplares e ganhou lançamentos em 24 países.

(Divulgação)

Turnê terá participação da filha de Marcelo Fromer (morto em 2001)

Imperdível

A turnê com o elenco original do Titãs que está rodando o Brasil já vendeu mais 11 mil ingressos para a apresentação que o grupo fará no dia 27 de maio, na Arena Fonte Nova. De acordo Yeda e Adailton, da Palco Produções, responsável pela vinda do grupo para a Bahia, os ingressos continuam à venda e a expectativa é de um show histórico na capital baiana.

(Divulgação)

Bárbara Borges e Francinai Gomes

Necessário

Bárbara Borges e Francinai Gomes, pesquisadoras em saúde mental da população negra, lançam, no próximo sábado (22), a partir das 18h, o livro Saber de Mim. O evento, que acontece no Centro Cultural Roma Negra, celebra a publicação da obra que discute a relação entre racismo e bem-estar psicológico. Com o índice de suicídio entre jovens negros 45% maior do que entre brancos, o tema tem pertinência e urgência de discussão no momento.

Arte visual

A Alban Galeria, em Ondina, inaugura no dia 27 de abril, a exposição Mãe da Lua, da artista visual Adriana Coppio. A mostra reúne 30 obras da paulista, entre pinturas e desenhos, evidenciando o aprofundamento de repertório estético e temático da autora, ao longo de uma trajetória artística de mais de duas décadas de produção. A mostra fica em cartaz até 27 de maio.



Business

A sétima edição do Congresso de Destination Wedding da Bahia, o ICDW Baha , que encerrou no último final de semana, reuniu centenas de profissionais que atuam no ramo de cerimônias de casamento em todo o Brasil. Ao longo da semana, a turma conheceu espaços para realização de eventos entre a capital baiana e o litoral norte. A próxima edição ficou marcada para acontecer entre 28 de agosto a 1º de setembro, no sul da Bahia, passando por Santo André, Arraial d’Ajuda e Trancoso.

(Divulgação)

Chef Yuri Alvares

Gastronomia

A área gourmet do Almacen Pepe, no Horto Florestal está de chef novo. O baiano Yuri Alvares fará seu batismo de força no dia 26 de abril, com um jantar especial em cinco etapas apresentando pratos autorais mesclando a culinária regional tradicional com a gastronomia contemporânea.

Maldivas na Bahia

O Nano Beach Club, localizado em Subaúma, que nos últimos verões foi palco de grandes baladas no litoral norte, deve virar um hotel inspirado nos resorts das Maldivas. De acordo com o jornalista Bruno Porciúncula, do site Bahia Social VIP, o empreendimento terá 30 bangalôs instalados sobre palafitas. Destes, 15 terão 54 m², 14 serão duplex com 41 m², e contará ainda com um bangalô premium. Todos com piscina privativa.

Mostra mapeada

Um Lugar Onde Tudo É Possível é o nome da mostra de fotografias feita em projeção mapeada que reunirá obras de 60 artistas, no próximo dia 27, às 19h, no Museu Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória. A exposição, que tem curadoria de Pico Garcez e Uiler Costa-Santos, conta com imagens de artistas como Matheus Morbeck, Gina Dantas e Ulla Von Czekus, dentre outros.