Janja diz que igualdade de gênero é seu compromisso de vida

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, disse nesta 4ª feira (3.abr.2024) que a igualdade de gênero é um compromisso que tem para a vida. A declaração se deu durante o 2º Workshop Global para o Relatório Nacional Voluntário 2024, que contou com representantes de cerca de 30 países. Foram discutidas análises em relação à Agenda 2030 e aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas).

“O ODS 5, de igualdade de gênero, eu quero reafirmar isso, esse é um compromisso que eu tenho de vida com a questão das mulheres, com a questão da violência contra as mulheres”, declarou a primeira-dama durante sua fala. Ela afirmou que essa é uma pauta que vai continuar apoiando, e que apesar de difícil, é necessária. Janja participou do evento a convite da Secretaria-Geral da Presidência da República e da Itaipu Binacional, onde trabalhou por 17 anos.

Janja ainda disse esperar que a Agenda 2030 seja o “trilho” para fazer o mundo alcançar de forma global um lugar melhor para as futuras gerações. Para ela, a realização do evento no Brasil representa um compromisso brasileiro com a Agenda 2030. E completou: “Muito me orgulha nosso país ser protagonista nesse apelo global à ação para acabar com a pobreza e proteger o meio ambiente e o clima”.

