Com apê em reforma, Rui atrasa morada de Jerônimo no Palácio de Ondina

Embora tenha direito a ocupar o Palácio de Ondina desde 1º de janeiro, Jerônimo Rodrigues (PT) não pôde se mudar para a residência oficial do governador do estado. Segundo apurou a Satélite, mesmo já morando em Brasília, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, não havia liberado o palácio para a acomodar o sucessor até a noite de ontem. Isso porque o novo apartamento de Rui, localizado na Graça, continua em processo de reforma. A saída só ocorrerá após a conclusão das obras no imóvel, que fica no luxuoso condomínio Mansão Bahiano de Tênis, avaliado hoje em mais de R$ 4 milhões.

Casa própria

Enquanto aguarda o Palácio de Ondina ser definitivamente desocupado para ser mudar, o governo continuará onde mora hoje com a família. Segundo a declaração de bens entregue por Jerônimo à Justiça Eleitoral, trata-se de um apartamento no Residencial Versailles, condomínio de alto padrão no Caminho das Árvores.

Cerca Lourenço

Representantes dos principais segmentos do setor produtivo baiano – especialmente, do agro e da indústria – intensificaram a pressão em defesa do retorno de Márcia Telles ao comando do Inema, órgão do estado responsável pelas licenças ambientais. Especialista na área, ela chefiava o instituto desde o governo Jaques Wagner (PT) e em junho de 2021 ficou à frente da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

Jogo de sombras

O movimento a favor de Márcia Telles tem origem na rejeição à escolha de quadros políticos para o Inema. Entre os quais, o vereador Henrique Carballal (PDT). A resistência a Carballal entre lideranças do empresariado se deve à sua proximidade com investidores do mercado imobiliário com interesses em destravar licenças ambientais, tidos como padrinhos da indicação do vereador.

Questão de ordem

Fora a pressão de pesos pesados do PIB no estado, Carballal enfrenta o cerco do próprio partido. A saída dele, no entanto, depende do veredito do diretório do PDT em Salvador.

Nome certo

Integrantes do núcleo-duro do Palácio Thomé de Souza garantem que produtor cultural e publicitário Pedro Tourinho será anunciado nos próximos dias pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) como secretário de Cultura e Turismo de Salvador (Secult). Empresário com extensa lista de celebridades no currículo, entre as quais Anitta, Bruno Gagliasso e Chay Suede, Tourinho foi o escolhido na lista com outros dois cotados ao cargo.

Má-digestão

É grande o mal-estar gerado na imprensa após a exoneração do jornalista José Pacheco do cargo de coordenador da Secretaria Estadual de Comunicação. Depois da Associação Baiana de Imprensa, o Sindicato dos Jornalistas da Bahia criticaram a demissão de Pacheco, nomeado dias antes, porque trabalhou antes para a oposição ao PT.