Políticos compartilham imagens de viagens de fim de ano

Família Bolsonaro está em pousada no Alagoas, Boulos passou Natal em Santiago e Kataguiri está nos EUA

Na imagem, Eduardo Bolsonaro (esq.) e Jair Bolsonaro (dir.) em férias em Alagoas Reprodução/Instagram @heloisa.bolsonaro – 27.dez.2023

PODER360 27.dez.2023 (quarta-feira) – 12h34



Políticos compartilharam nas redes sociais fotos de viagens durante as festividades de fim de ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja Lula da Silva estão na base naval de Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, e ficarão no local até 3 de janeiro.

Já o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e parte da família está na pousada de seu ex-ministro do Turismo Gilson Machado, em São Miguel dos Milagres, litoral norte de Alagoas.

Eis abaixo as imagens compartilhadas pelas autoridades:

Lula e Janja, na Restinga da Marambaia (RJ):

Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em São Miguel dos Milagres (AL):

Guilherme Boulos (Psol-SP) – deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, em Santiago (Chile):

Kim Kataguiri (União Brasil-SP) – deputado federal em Utah (EUA):

