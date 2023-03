Com fama de pé frio, Kim Kardashian faz nova ‘vítima’: o PSG

Líder isolado do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain segue sem se recuperar da eliminação na Liga dos Campeões. Neste domingo (19), apresentou um futebol apático e, debaixo de vaias, perdeu para o Rennes por 2×0, em pleno Parque dos Príncipes, pela 28ª rodada, nada que ameaçasse a sua colocação na tabela.

Com o resultado, o PSG viu cair a sequência de quatro vitórias seguidas na competição e ficou estacionado com 66 pontos, contra 57 do Lens, segundo colocado. Pelo lado do Rennes, a vitória lhe rendeu a quinta colocação, com 50.

A partida contou com a presença de Kim Kardashian, que desceu até o gramado do Parque dos Príncipes, ao lado de seus filhos, e posou para as fotos. A modelo, no entanto, não deu sorte para o time mandante.

A ausência de Neymar vem sendo sentida no PSG. Christophe Galtier ainda não achou a formação ideal e vem rodando sua equipe para tentar encontrar o substituto ideal para o brasileiro. Desta vez, apostou em um sistema com três zagueiros e acabou sendo vaiado antes mesmo do intervalo.

A eliminação na Liga dos Campeões, principal ambição do PSG, acabou também incomodando os torcedores, assim como a atuação apática durante os 45 minutos iniciais deste domingo. Um dos jogadores poupados das críticas foi Mbappé. O atacante, inclusive, chegou a marcar em um dos poucos lances de ataque do time da casa, mas o lance acabou sendo anulado. O árbitro assinalou impedimento.

A situação nunca é ruim o suficiente que não possa piorar. O Rennes resolveu arriscar nos minutos finais e conseguiu abrir o marcador aos 44 minutos. Ekambi passou como quis por Danilo Pereira e Bernat, disparou em velocidade e bateu cruzado para superar o goleiro Donnarumma.

O começo do segundo tempo foi ainda mais desastroso para o PSG. Com apenas dois minutos, o time saiu jogando errado e entregou a bola de bandeja para o Rennes. Ugochukwu avançou bem pela esquerda e cruzou para Kalimuendo, dentro da pequena área, só completar para ampliar o marcador.

Em desvantagem, Galtier abriu mão do esquema com três zagueiros e colocou um terceiro atacante para dar mais liberdade para Mbappé e Messi. Aos 26 minutos, o argentino ainda deu um susto ao arriscar de fora da área. Mandanda pegou. O goleiro voltou a brilhar na sequência ao fazer uma defesa sensacional no arremate de Veratti.

Nos minutos finais, o Rennes recuou e passou a anular o rival, que não conseguiu mais se impor e acabou aceitando a derrota neste domingo.