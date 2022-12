Com fracasso de público, show de Juliette no Nordeste dá prejuízo

Após o primeiro álbum de Juliette fazer sucesso, ela decidiu empreender uma turnê nacional. Porém, o retorno não foi o esperado 29/12/2022 8:28, atualizado 29/12/2022 8:28

Instagram/Reprodução

Após vencer a 21ª edição do Big Brother Brasil, Juliette decidiu investir no seu sonho de ser uma cantora. As primeiras músicas e o primeiro álbum da então cantora foram um sucesso e renderam grandes números nas plataformas de música.

Com os bons números de ouvintes, Juliette subiu o preço do seu cachê e resolveu fazer uma turnê nacional para mostrar seu talento para o Brasil. Porém, segundo o jornalista Ricardo Feltrin, seus shows pelo Nordeste não renderam bons resultados e fizeram com que a cantora tivesse prejuízo.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

