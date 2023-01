Com gol de ex-Bahia, Jacuipense ganha do Doce Mel na estreia do Baianão

O Jacuipense venceu o Doce Mel por 1×0, no estádio de Pituaçu, no jogo que encerrou a primeira rodada do Campeonato Baiano, na noite desta quinta-feira (12).

O gol foi marcado pelo atacante Jeam, ex-Bahia, após cruzamento da direita que a defesa não conseguiu cortar e deixou a bola “viva” na área. Ele dominou, girou diante dos marcadores e bateu rasteira. O goleiro Rodolfo, de grande atuação na partida, não alcançou.

Com o resultado, o Jacuipense foi o único time a ganhar como visitante na rodada de abertura. Itabuna (1×0 no Jacobinense) e Bahia (3×1 na Juazeirense) são os outros que também somaram três pontos. O tricolor lidera por causa do saldo de gols.

A segunda rodada do Baianão começa no sábado, com Juazeirense x Barcelona, e termina no domingo com quatro jogos: Vitória x Itabuna, Atlético x Bahia de Feira, Jacuipense x Bahia e Jacobinense x Doce Mel.