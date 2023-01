Tréllez comemora volta por cima em dia de herói da classificação do Vitória

A classificação do Vitória à fase de grupos da Copa do Nordeste teve a marca de Santiago Tréllez. Foi dele o gol do triunfo rubro-negro sobre o Jacuipense, por 1×0, neste domingo (8), no Barradão.

Após a partida, o colombiano foi questionado sobre o início de temporada. Diante do Cordino-MA, ele teve o desempenho criticado. Trellez afirma que a oscilação é normal já que ele ainda está buscando ritmo de jogo.

“Foi um jogo difícil, mas conseguimos fazer uma boa partida. Graças a Deus conseguimos a vitória e estamos na fase de grupos”, iniciou ele.

“É normal [desempenho ruim na estreia], estamos saindo da pré-temporada, a gente tinha três meses sem jogar. Hoje a gente sabe que vencemos, evoluímos, mas ainda estamos muito longe. Agora é descansar para fazer uma boa estreia no Campeonato Baiano”, completou.

O próximo compromisso do Vitória será pelo Campeonato Baiano. O Leão estreia no estadual na quinta-feira (12), contra o Bahia de Feira, às 19h15, na Arena Cajueiro.