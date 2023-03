Com investimento de R$ 11 mi, nova escola municipal em Brotas pode receber até mil alunos

Pais e alunos que chegaram à Escola Municipal Nossa Senhora dos Anjos nesta quinta-feira (30) logo notaram a diferença: a unidade, que fica no bairro de Brotas, em Salvador, foi totalmente reconstruída e devolvida à população. O local, agora, possui 2,5 mil metros quadrados de área construída e tem capacidade para receber cerca de mil estudantes, distribuídos entre os ensinos fundamentais I e II e educação de jovens e adultos (EJA).

Há 22 salas de aula climatizadas e com renovação de ar; acessibilidade; refeitório; guarita com sanitário; cozinha com triagem de alimentos; depósitos de merendas e de congelados; e área de serviço. Para a realização das obras da primeira unidade de ensino inaugurada pelo município neste ano, foram investidos R$ 11 milhões, conforme o prefeito Bruno Reis, presente no evento.

“Uma escola que, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores da nossa cidade. É essa a qualidade da educação que nós queremos, que está sendo refletida numa grande requalificação que estamos fazendo nas infraestruturas das nossas escolas”, afirmou Bruno, que já entregou 14 novas unidades desde o início de seu mandato e estabeleceu novas metas para a educação municipal.

“Nós podemos chegar, em quatro anos, a 54 grandes novas escolas que nós reconstruímos ou construímos. Já requalificamos 85% da nossa rede. Estamos, nesse momento, concluindo as licitações para climatizar 168 escolas e cobrir 80 quadras poliesportivas”, listou alguns dos investimentos o prefeito.

Outras novidades

O espaço também possui parque infantil; quadra poliesportiva coberta e com arquibancada; auditório com capacidade para 138 lugares; dois camarins com sanitários; sala de técnica de som e vídeo; salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE); vestiários; 10 sanitários, inclusive para pessoas com deficiência (PcDs); subestação; elevador; e casas de gás e de lixo.

A inauguração contou, ainda, com um bolo em comemoração aos 474 anos de Salvador, celebrados na quarta-feira (29), o que, de acordo com o secretário da Educação, Thiago Dantas, lhe deu um caráter simbólico. “Hoje, participando aqui dessa entrega, a gente pensa que, comemorando o aniversário da cidade, a educação não poderia ficar de fora. Essa escola, completamente reformada, simboliza bem o compromisso da cidade com a educação”, declarou.

Ao longo dos dois últimos anos, a prefeitura contabiliza um total de R$ 182 milhões investidos para a revitalização das infraestruturas físicas de 143 escolas municipais, entre as quais houve duas construções, 10 reconstruções e 131 reformas.

Nota 10

A nova Escola Municipal Nossa Senhora dos Anjos obteve nota máxima tanto de alunos como de seus pais e responsáveis. Para a empresária Isabel Lacerda, de 39 anos, a infraestrutura era justamente o único aspecto em que a unidade deixava a desejar. “A escola tava precisando realmente de uma melhoria, porque criança tem que ter a área de lazer e de esporte”, comentou ela, que até tinha transferido seu filho, Guilherme, de 5 anos, da rede particular.

Segundo a tia de Pedro, 8, a cozinheira Cristina Calheiros, 35, o menino chegou a se emocionar quando se deparou com o colégio repaginado. “Tá tudo muito bom, bonito e bem organizado. Mudou tudo. A estrutura tá ótima”, opinou ela. Ansioso para estrear a quadra, Pedro disse prontamente o que mais gostou na requalificação: “A quadra.”

O equipamento poliesportivo, aliás, foi o grande destaque em meio à lista de novidades. “Agora, eles vão poder fazer as atividades [físicas], que estavam sem fazer desde a pandemia, porque a outra escola que os estava acomodando era pequena”, justificou a aposentada Maria do Socorro Oliveira, 63, avó de Ágatha, 9, que também gosta de jogar bola. “Achei a escola muito bonita. Agora, vai ficar melhor”, comemorou a estudante.