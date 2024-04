Com juros da dívida, rombo fiscal volta a ultrapassar R$ 1 trilhão

A última vez havia sido na pandemia de covid-19; setor público consolidado gastou R$ 746,9 bilhões com juros

O maior deficit nominal foi de R$ 1,016 trilhão, em janeiro de 2021

Hamilton Ferrari 5.abr.2024 (sexta-feira) – 9h59



O resultado nominal –que considera o pagamento de juros da dívida– do setor público consolidado foi deficitário em R$ 1,015 trilhões no acumulado de 12 meses até fevereiro. O saldo negativo nas contas se aproxima das máximas históricas, registradas de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, durante a pandemia de covid-19. O BC (Banco Central) divulgou o resultado nesta 6ª feira (5.abr.2024). Eis a íntegra do comunicado (PDF – 288 kB).

O rombo de R$ 1 trilhão foi superado em 5 meses, além de fevereiro de 2024: out.2020, dez.2020, jan.2021 e fev.2021. O maior deficit nominal foi de R$ 1,016 trilhão, em janeiro de 2021. Naquela época, os entes federados ampliaram gastos para reduzir os impactos negativos da crise sanitária na vida dos brasileiros.

Em janeiro, o rombo nominal havia sido de R$ 991,9 bilhões. O saldo negativo aumentou R$ 23,2 bilhões em fevereiro. O deficit de R$ 1,015 trilhão corresponde a 9,24% do PIB (Produto Interno Bruto)

Os dados se referem ao setor público consolidado –formado por União, Estados, municípios e estatais. Em fevereiro, o setor público foi deficitário em R$ 113,9 bilhões.

PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA O setor público consolidado gastou R$ 746,9 bilhões no acumulado de 12 meses até fevereiro com o pagamento dos juros da dívida. Em fevereiro, as despesas somaram R$ 64,2 bilhões com a cifra.