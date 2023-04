Com público recorde, Pinacoteca Contemporânea estende visita gratuita

São Paulo – Terminaria neste domingo (16/4) a gratuidade do ingresso para a Pinacoteca Contemporânea, na capital paulista. Mas diante da grande procura do público, o museu estendeu a entrada grátis até o fim deste mês (30/4).

A Pina Contemporânea foi inaugurada em março e já recebeu 64 mil visitantes. O novo prédio também incentivou uma maior visitação da instituição cultural localizada ao lado, a Pinacoteca, que recebeu 207.921 mil pessoas e bateu recorde de público nos três primeiros meses deste ano, em comparação ao mesmo período em 2022.

Fachada da Pina Contemporânea, novo prédio da Pinacoteca

Pinacoteca Contemporânea

Pina Contemporanea I

Pina Contemporanea III

Pina Contemporanea V

Pina Contemporanea IV

Pina Contemporanea II

Fachada da Pinacoteca Contemporânea

Estão na programação da Pinacoteca Contemporânea as exposições Haegue Yang: Quase Coloquial, até 28/5, e Chão da Praça: Obras do Acervo da Pinacoteca, que segue até 30/7.

A mostra Chão da Praça reúne cerca de 60 desenhos, pinturas, fotografias, vídeos e performances do acervo de arte contemporânea. A exposição traz uma narrativa orientada por três grandes ideias: travessias, vizinhanças e transcendências.

A artista sul-coreana Haegue Yang propõe uma instalação composta de esculturas feitas com persianas industriais que pendem do teto, como grandes móbiles, combinadas a outras peças móveis situadas no chão.