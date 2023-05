Com salário de R$ 20 mil, professora perde emprego após participar dos ataques golpistas

A professora universitária da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Sandra de Moraes Gimenes Bosco, de 44 anos, perdeu o salário de R$ 21.185,26 após ser desligada do emprego devido à participação no ataque antidemocrático em janeiro deste ano.

A docente da área de medicina veterinária, segundo a revista Fórum, foi desligada no último dia 29 de abril. A demissão de Sandra foi assinada pelo reitor da universidade, Pasquel Barretti, sendo publicada no Diário Oficial no último mês.

El estava afastada desde o dia 10 de janeiro. Para a instituição, a conduta da professora foi considerada “infração disciplinar de natureza gravíssima”, violando “deveres funcionais previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado”.

Sandra foi detida no dia 9 de janeiro dentro de um ônibus que estava transportando 44 pessoas que estiveram no ataque. O veículo acabou sendo abordado pela Polícia Rodoviária Federal, já longe de Brasília, chegando próximo a Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Apesar de não estar na lista de denunciados, nem entre os réus, Sandra foi liberada no mesmo dia, sem ficar presa. A professora lecionava aulas de microbiologia e imunologia no Instituto de Biociências.