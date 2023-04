Com salários baixos, atores da Globo fazem vaquinha para pagar dívidas

Nem tudo são flores no mundo dos famosos! Segundo o colunista Sandro Nascimento, artistas da Globo estão recebendo um salário menor e têm dívidas crescentes. Alguns deles, inclusive, teriam vendido patrimônios e aderido a vaquinhas para se manter.

Sem dar nomes, a coluna NaTelinha apurou que isso vem acontecendo com os artistas desde que a emissora mudou o modelo de contratação de atores e passou a priorizar vínculos por produção. Desde 2018, quando lançou o projeto Uma Só Globo, ela já demitiu centenas de artistas que faziam parte do casting fixo com o intuito de colocar no ar uma TV mais enxuta.

A diminuição do salário e as demissões tiveram efeitos graves na vida financeira de diversos atores famosos que, hoje, passam por dificuldade para quitar contas como condomínio, IPTU, IPVA e empréstimos. De acordo com o jornalista, a crise abateu até nas assessorias de imprensa, que teriam deixado de trabalhar com atores por falta de pagamento.

Em números, há atores na Globo que recebem por uma novela algo próximo a R$ 4 mil mensais. Além disso, o site revelou que há um protagonista no ar que recebe abaixo de R$ 10 mil.

Confira alguns dos nomes que foram demitidos recentemente:

Mateus Solano

Mateus Solano foi um dos atores que deixou a GloboReprodução

Marcelo Faria

Marcelo Faria também foi demitidoReprodução/Instagram

Flavio-Nascimento-diretor-produção-dramaturgia-globo

Flávio Nascimento, ex-diretor de produção da Globo, também foi demitidoReprodução/Facebook

Fábio William

O jornalista Fábio William também saiu da emissoraFoto: Instagram/Rpeorudção

Marcia Witczak

Marcia Witczak foi dispensada da Globo após 26 anos de casaReprodução

César Galvão Globo

César Galvão também saiu da emissoraReprodução