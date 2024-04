Comissão dos Homens criada em subseção da OAB gera reação de advogadas

A criação da Comissão dos Homens Advogados na 125ª Subseção da OAB em Santana, bairro da zona norte de São Paulo, tem gerado surpresa e debate entre os membros da Ordem. Anunciada com o objetivo de “erradicar o estupro e violência doméstica”, além de alertar para os “cuidados com a saúde dos homens advogados e com a família brasileira”, o anúncio gerou indignação das mulheres da área. Um manifesto contra a criação do grupo já tem o apoio de cerca de 200 advogadas e advogados de todo o país. Os críticos apontam que a Comissão dos Homens não apresenta propostas inovadoras e pode ser interpretada como uma forma de concentração de “poder, segregação e silenciamento das mulheres” dentro da instituição. Além disso, salientam que já existe uma comissão desta natureza “com raízes históricas e sociais sólidas” — a Comissão da Mulher Advogada. O coletivo criado na subseção de Santana considera que todas as manifestações favoráveis e contrárias à sua criação são democráticas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp