Comissões da Câmara elegem novos presidentes. Acompanhe

As comissões permanentes da Câmara dos Deputados estão sendo instaladas nesta quarta-feira (6/3). Após reunião de líderes na terça (5/3), os impasses sobre a liderança dos colegiados foram resolvidos.

A tarde foi marcada por intensos debates sobre os nomes para presidir colegiados importantes.

Cada comissão realiza a eleição de presidente e vice-presidente. A escolha da presidência segue o critério da proporcionalidade partidária, ou seja: o partido com o maior bancada tem a preferência na escolha da primeira comissão e, assim, sucessivamente.

A Câmara dos Deputados tem 30 comissões permanentes. O principal colegiado, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), ficará com o Partido Liberal (PL), do qual faz parte o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, garantiu o comando da Comissão de Saúde, responsável pela liberação de volume expressivo de emendas.

Além da CCJ, o PL estará a frente de outros colegiados importantes da Casa: Comissão de Educação; Relações Exteriores e Defesa Nacional; Esporte e Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família.

Veja a lista de presidentes eleitos para cada comissão:

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural: Vicentinho Junior (PP-TO).

(Esta lista está em atualização)