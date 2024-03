Confira como foi a reinauguração da Escola Municipal Joaquim Muniz de Almeida Neto

Reinauguração da Escola Municipal Joaquim Muniz de Almeida Neto (Foto: Marley Ribeiro)

Nesta sexta-feira (08), ocorreu a reinauguração da Escola Municipal Joaquim Muniz de Almeida Neto, no bairro Residencial dos Pioneiros. Estiveram presentes o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral. O evento contou com apresentações de grupos da Casa da Cultura; mais cedo, a escola também recebeu o projeto “Prefeitura de Teixeira de Freitas Mais Perto de Você”, que disponibiliza serviços da administração pública para as comunidades.

Reinauguração da Escola Municipal Joaquim Muniz de Almeida Neto (Fotos: Marley Ribeiro)

A unidade passou por diversos serviços, como pintura, revestimento cerâmico de paredes e piso, substituição de forro e das instalações hidrosanitárias e elétricas, a fim de proporcionar um ambiente de ensino adequado aos estudantes da região. “Além da renovação física, esta reforma simboliza o compromisso da gestão com uma educação de qualidade ao criar um ambiente humanizado para o crescimento e desenvolvimento dos alunos”, disse Ana Paula dos Santos, diretora. “É inspirador, visível e gratificante”.

Reinauguração da Escola Municipal Joaquim Muniz de Almeida Neto (Fotos: Marley Ribeiro)

Para Regiane Chuaith, secretária de Educação, “a administração atual faz a diferença na sensibilidade ao que tange a aplicação de recursos. Tivemos a entrega de equipamentos magníficos, e os prédios escolares já existentes estão sendo revitalizados com pavimentação de pátio, refeitório coberto e novos mobiliários. Se a sala de aula forma o cidadão, o que está sendo feito é para mudar a vida do cidadão”.

“Temos quase uma escola por mês que foi reformada durante a gestão atual, fora as novas creches e escolas”, destacou Tequinha Brito, vereador e presidente da Câmara Municipal. O vereador Ailton Lacerda, por sua vez, exemplificou um dos investimentos realizados pela Prefeitura próximo a escola: “não precisamos ir muito longe para encontrar obras desta administração. Aqui perto, no Santa Rita, logo será inaugurada uma praça para o nosso lazer. É a reconstrução da nossa cidade”.

Reinauguração da Escola Municipal Joaquim Muniz de Almeida Neto (Foto: Marley Ribeiro)

“Buscamos trazer, cada vez mais, ambientes mais seguros, confortáveis e climatizados. Foi um trabalho feito através da coletividade, com muito carinho e capricho”, ressaltou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Sem educação nós não conseguimos evoluir enquanto sociedade; ela é fundamental para qualquer ser humano. Tenho certeza que avançamos muito na história da educação pública teixeirense”. Por fim, o gestor relembrou o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira (08): “vocês estão presentes em todas as áreas sendo a força motriz, com muita garra e determinação. Todas devem ser valorizadas e respeitadas sempre”.

O post Confira como foi a reinauguração da Escola Municipal Joaquim Muniz de Almeida Neto apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.