Confira curiosidades da faixa presidencial que Lula vai usar na posse

A faixa presidencial que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai usar no primeiro dia da posse, ainda não tem uma pessoa para passar o adereço, já que o presidente Jair Bolsonaro (PL) deve viajar para os Estados Unidos e o vice, Hamilton Mourão, afirmou que não vai participar do ato.

Mas a faixa vai chegar ao petista. O adereço já está há mais de 100 anos na história brasileira. A passagem não é obrigatória, mas faz parte da cerimônia desde 1910, na época de Hermes da Fonseca.

A faixa que Lula vai usar não será a mesma desde Hermes, já que foram trocadas ao decorrer dos anos, segundo a CNN. Com o desgaste causado pelo tempo, o presidente eleito vai receber um adereço novo, com desenho das Armas Nacionais da República em tamanho maior e mais colorido.

O brasão da República terá cinco estrelas na forma de constelação Cruzeiro do Sul, além de 27 estrelas ao seu redor, entre outros detalhes. Embaixo, um broche com 21 diamantes mostra uma mulher com uma touca representando a liberdade e o regime republicano.

Até o momento, na ausência de Bolsonaro, há duas pessoas que poderão transmitir a faixa à Lula: o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).