Confira novo prazo para inscrições em editais da Lei Paulo Gustavo em Teixeira de Freitas

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Promoção Social e Cultura, informa que as inscrições para os editais da Lei Paulo Gustavo (LPG) estão prorrogadas até o dia 10 de janeiro de 2024.

Serão investidos mais de R$1.400.000 em iniciativas para produtores do setor do audiovisual, artistas e coletivos culturais tanto da sede município como também das comunidades e distrito de Cachoeira do Mato. Os recursos financeiros são oriundos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e do superávit do Fundo Nacional de Cultura (FNC).

Clique aqui para acessar editais e anexos para o setor de audiovisual e para demais áreas da cultura. Os documentos também se encontram no Diário Oficial do Município.

