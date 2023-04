Confira o placar dos jogos do Torneio do Trabalhador nos dias 15 e 16

Jogo do Torneio do Trabalhador (Foto: Wesley Morau)

No último final de semana, os jogos da 1ª fase da edição de 2023 do 1° de Maio – Torneio do Trabalhador continuaram no Campo do Bonadiman. O evento, realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, propõe impulsionar e visibilizar o futebol em Teixeira de Freitas, e ocorrerá até o dia 01 de maio.

Confira o placar:

SÁBADO (15)

Participantes

Sabor da Roça 02 X 01 Churrascaria R. Viva

Braço do Sul FC 02 X 01 Estância Biquini

Bar do Tucha 01 X 00 Real Madri

Santos 03 X 01 Vila Marinha

DOMINGO (16)

Participantes

Castelinho I 00 X 02 Baba da Amizade

CAK Atletico Kaikan 00 X 02 Varejão das Baterias

Kal Lanches/RedBul 02 X 01 Duque de Caxias FC

Bar da Tia 03 X 02 União

CMA Eletricol 03 X 01 Sena Construções

Baba da Suzano 04 X 00 Duarte Montagem

Avenj 00 X 01 Lobos de Texas FC

Muniz Futebol Clube 02 X 00 PMTF

Mercearia Avant 03 X 02 Jardim Novo

Dr. Mario F. Clube 01 X 00 Cachoeira do Mato

Projeto Social MFC 03 X 02 Vila Caraipe/Protec

Elite Motos 02 X 03 MFC

Jogo do Torneio do Trabalhador (Fotos: Wesley Morau)

Os próximos jogos vão acontecer na sexta-feira (21), no sábado (22) e no domingo (23), no campo do bairro Bonadiman. Confira:

SEXTA (21)

Participantes

Botafogo JM Torneiro X N.N Material Construção

Baba dos Patrões X VG Granitos

Teixeira F. e Carnes X Serrinha

Bela Manhã X Jardim das Flores

Posto 3 Poderes X Santa Rita

Palmeiras da Urbis X Fonte Nova

Retifica Precisão X Ref. Frio GÁS

Studio Ribeiro X Seven Contabilidade

Lopes Lanches X Sabor da Roça

Braço do Sul X Bar do Tucha

Santos X Baba da Amizade

Var. das Baterias SL X Escola Central-Pangaré

Horário: 8h

SÁBADO (22)

Participantes

Nova Era Castelinho X Urbister City

Bom Jesus X Amigos Jucelio

Real Texas X Colina Verde

Viação Hermes X Real Ulisses

Horário: 14h

DOMINGO (23)

Nova Lidice X Baba A. Tanc. Neves

Baba Proj. Dia Feliz X Esc. Gol de Placa

Alto do Tancredo X Moura F. Refrigeração

Amigos do Friogás X Atlético Liberdade

Jardim Planalto X Moto Táxi

Bar do Bydi X Projeto S. Liberdade

Kal Lanches Red Bull X Bar da Tia

CMA Eletricol X Baba da Suzano

Lobos do Texas X Muniz F.C

Mercearia Avant X Dr. Mario F.C

Projeto S. MFC X MFC

Venc.:33º jogo X Venc.:34º jogo

Horário: 8h

