Confira quais serviços funcionarão durante o feriado de 1º de Maio

Nesta segunda-feira, 1º, é celebrado o feriado do Dia do Trabalho. Além de gerar muito movimento nas estradas, a data comemorativa alterará o funcionamento de alguns serviços na cidade de São Paulo. Na saúde, as AMA’s e UBS’s vão funcionar normalmente, fornecendo vacinação contra a Covid-19 e a influenza. As praças das 32 subprefeituras estarão fechadas ao longo do feriado. O rodízio está suspenso na capital paulista, com todas as ciclofaixas funcionando das 7h às 16h. Por outro lado, a Avenida Paulista não ficará aberta para os pedestres. No transporte público, a operação das cinco linhas de trens será igual a de um domingo normal, enquanto as linhas de metrô terão oferta de trens programada para atender uma demanda de eventos no Vale do Anhangabaú e em outros pontos de São Paulo, além de trens reserva. Os ônibus da EMTU vão funcionar com programação horária de domingo. Por fim, a frota de ônibus será correspondente ao contingente de um sábado, com cerca de 6.500 veículos circulando.

*Com informações do repórter Victor Moraes