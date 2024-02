Congressistas querem elevar pressão sobre Pacheco por sessão de vetos

Plano não é necessariamente realizar a sessão, mas marcar posição; governo quer esperar até 22 de março para apresentar solução sobre emendas vetadas

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD – MG) Marcos Oliveira/Senado – 20.fev.2024

Gabriel Buss 29.fev.2024 (quinta-feira) – 13h12



Congressistas do Centrão querem elevar a pressão para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), marque uma sessão de vetos.

O plano é pressionar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a apresentar uma solução que compense o veto de R$ 5,6 bilhões às emendas de comissão –aquelas não impositivas e direcionadas por comissões permanentes do Congresso.

O Poder360 apurou que a estratégia dos congressistas não é realizar a sessão, mas marcar posição para que o Planalto apresente uma alternativa antes de 22 de março.

O governo pediu que os congressistas esperem até essa data, quando devem sair os dados da arrecadação do 1º bimestre. Só aí seria definido como a gestão petista executaria uma compensação para os R$ 5,6 bilhões vetados em emendas.

Congressistas da oposição e do Centrão estão insatisfeitos com os vetos do presidente da República. Há irritação especialmente com as emendas de comissão, o que levou o governo a iniciar uma negociação com o Legislativo a fim de achar uma forma de recompensar o dinheiro vetado.

Como o prazo pedido pela articulação política do Planalto foi 22 de março, nenhuma solução será proposta pelo governo até lá, a menos que a pressão do Congresso seja feita ao marcar a sessão de vetos.

Como mostrou o Poder360, o Congresso deve derrubar o veto caso o Planalto não apresente uma alternativa.