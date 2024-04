Conheça o Centro de Diagnose e a importância dos postos de saúde em Teixeira de Freitas

Atendimento no Centro de Diagnose (Foto: Junior Origem)

No Centro de Diagnose, que abrange as Unidades Básicas de Saúde (UBS) São Lourenço 2, 3 e 5, o atendimento completo e integrado para a promoção da saúde e bem-estar dos teixeirenses é um exemplo do serviço ofertado nas outras 40 UBS do município.

A equipe é extensa: desde marcadores (que realizam a triagem de exames) até as vacinadoras que administram as vacinas de crianças e adultos, todos permanecem integrados para oferecer uma assistência ágil e eficaz, expressa em serviços como a puericultura, coleta de preventivos e planejamento familiar. Além disso, o centro oferece um programa de entrega de fraldas e material de curativos para pacientes acamados e domiciliados, com visitas médicas a cada 15 dias.

Em um cenário no qual as arboviroses são uma preocupação nacional, as visitas dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) buscam ampliar a orientação e prevenção dos teixeirenses para garantir sua proteção contra a dengue, zika e chikungunya. O combate ocorre em turnos especiais, com uma sala de acolhimento para a realização de atividades pelos agentes epidemiológicos.

Coordenação do cuidado, acessibilidade dos serviços e tratamento oportuno são algumas das características das UBS de Teixeira de Freitas. Seja no Centro de Diagnose ou nas demais 40 unidades, o atendimento humanizado é o pilar da atuação na rede pública de saúde de Teixeira de Freitas.

