Construção da nova UMMI avança; confira

Construção da nova Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI) de Teixeira de Freitas (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Projetos Estratégicos, avança com as obras da nova Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI) a fim de proporcionar maior conforto e segurança para gestantes, parturientes e crianças de até 12 anos de treze municípios do Extremo Sul da Bahia.

No bloco A superior, a equipe responsável inicia a pintura e a instalação das juntas plásticas para o piso de granilite. No bloco B térreo, o contrapiso das salas internas, instalações elétricas e hidráulicas são executados; com a fundação do elevador e a laje de acesso ao bloco A superior iniciadas. Já no bloco cozinha, a equipe trabalha na alvenaria da platibanda.

