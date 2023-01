Copa América de 2024 será disputada nos EUA e terá 16 seleções

Os Estados Unidos, um dos três países que serão sede da Copa do Mundo de 2026, também vão receber a Copa América de 2024. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira (27) pela Conmebol e pela Concacaf, a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe. O torneio será organizado em conjunto pelas duas confederações.

A competição será disputada com 16 seleções. Serão 10 dez times sul-americanos, incluindo o Brasil, e outros seis representantes convidados da Concacaf, algo inédito. Ainda não há data definida Segundo as confederações, será no verão americano, entre junho e agosto.

Os seis países da Concacaf terão a oportunidade de se classificar para a Copa América por meio da Liga das Nações da Concacaf na temporada 2023/24.

A organização em conjunto da Copa América 2024 faz parte de um acordo de parceria estratégica firmado entre Conmebol e Concacaf para “fortalecer e desenvolver o futebol em ambas as regiões”, afirmou a confederação que comanda o futebol sul-americano. O acordo inclui também competições de seleções nacionais femininas e masculinas e um novo torneio de clubes.

As equipes nacionais femininas da América do Sul foram convidadas para participar da Copa Ouro Concacaf de 2024, que também será realizada nos Estados Unidos, com 12 seleções. Brasil, Colômbia, Argentina e Paraguai serão os representantes sul-americanos.

A competição de clubes a ser realizada será no modelo “final four”, envolvendo os melhores clubes das respectivas confederações. As quatro equipes participantes se classificarão por meio das competições de clubes existentes da Conmebol e Concacaf. A primeira edição deste torneio deve ser disputada em 2024.

“Estamos determinados a renovar e expandir nossas iniciativas e projetos conjuntos. Queremos que esta paixão se traduza em mais e melhores competições e que o futebol e seus valores cresçam e se fortaleçam em todo o hemisfério”, afirmou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

“Essa parceria será realmente de benefício mútuo para ambas as confederações. Trabalharemos juntos para garantir que o futebol em ambas as regiões continue a prosperar”, disse o presidente da Concacaf, Victor Montagliani.

Além dos Estados Unidos, México e Canadá também vão sediar a próxima Copa do Mundo, em 2026. Será a primeira vez na história que três países vão organizar em conjunto a principal competição de futebol do planeta.