Coronel envolvido em plano golpista informou patente errada à PF

Em depoimento, Laércio Virgílio disse ter se aposentado como general de brigada, informação que não procede

O coronel do Exército Laércio Virgílio; militar prestou depoimento à PF sobre áudio em que sugere prisão do ministro do STF Alexandre de Moraes Reprodução Radio Sampaio

Caio Vinícius Gabriel Bandeira 16.mar.2024 (sábado) – 11h28



O coronel do Exército Laércio Virgílio informou a patente errada em depoimento à PF (Polícia Federal) no âmbito da operação Tempus Veritatis. Durante relato à corporação, Virgílio disse ter sido aposentado como general de brigada. O Poder360 apurou, porém, que o militar foi enviado para a reserva no posto de coronel.

No documento que transcreve as falas do militar, a PF questiona a formação e o posto do interrogado. A resposta segue: “Respondeu que é formado na Academia Militar das Agulhas Negras em Rezende/RJ em 1976, Formação de Oficiais de Carreira do Exército; sobre sua profissão, respondeu que é militar do Exército, tendo entrado para a reserva remunerada em 31/12/2000 como coronel e, quando entrou para reserva, recebeu a patente de general de brigada”. Eis a íntegra do depoimento (PDF – 6 MB).

Virgílio, no entanto, não subiu para o cargo de general. Apenas passou a receber aposentadoria de valor similar ao do posto mencionado. Isso porque, em 2000, ano em que o Virgílio se aposentou, a legislação permitia ao militar receber o salário equivalente ao do cargo superior na hierarquia ao ir para a reserva. As regras foram alteradas em 2001 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

O coronel compareceu à sede da PF, em Brasília, em 22 de fevereiro deste ano para prestar depoimento sobre a participação em um suposto plano para questionar as eleições presidenciais de 2022, orquestrado pelo núcleo do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A voz de Virgílio aparece em áudio apreendido sobre uma eventual prisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

“Então, se preciso for, vai ser fora das 4 linhas. E aí, nessa ordem de operações, nos decretos, nas portarias que tiverem que ser assinadas, tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender o Alexandre de Moraes no domingo [18.dez.2022], na casa dele, como ele faz com todo mundo”, diz o militar no registro.

Ao responder os questionamentos dos investigadores, Virgílio confirmou ter sido o autor do áudio.

OPERAÇÃO TEMPUS VERITATIS A PF deflagrou em 8 de fevereiro de 2024 a operação Tempus Veritatis (do latim, “Tempo da Verdade”) contra o ex-presidente e seus aliados por uma suposta tentativa de golpe de Estado para tentar mantê-lo na Presidência da República.

Relatório da PF encaminhado ao STF afirma que Bolsonaro recebeu uma suposta minuta pedindo a prisão dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A minuta teria sido o objeto das reuniões convocadas por Bolsonaro no Palácio da Alvorada com integrantes do seu governo e militares da ativa.