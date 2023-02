Corpo decapitado é reconhecido por familiares

Familiares identificaram o corpo que foi encontrado na região do assentamento Cruz do Ouro, durante a tarde de sábado (18), área rural de Itamaraju, morto com vários disparos de arma calibre 380 e posterior teve a cabeça decapitada.

Rondinei Correia de Souza (39 anos), era natural de Ariquemes (RO), estava na região e a polícia tenta localizar seu veículo.

Os familiares estiveram na delegacia e no IML, para identificar o corpo do homem.

A polícia também ouviu os familiares sobre o caso. Antes mesmo da liberação do corpo.

As investigações continuam na tentativa de identificar os autores do crime.