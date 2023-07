TSE multa Google em R$ 60 mil por não entregar dados sobre campanhas de Lula e Bolsonaro

Corte Eleitoral havia feito cinco questionamentos para a plataforma sobre a campanha do petista, mas apenas dois foram respondidos

Alejandro Zambrana/Secom/TSE

Decisão foi do Corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o Google em R$ 60 mil por descumprir parcialmente uma decisão anterior em que determinou que a empresa fornecesse informações sobre as propagandas realizadas pelas campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) por meio de links patrocinados. A decisão foi do Corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. O TSE havia feito cinco questionamentos para o Google sobre a campanha de Lula. Destes, de acordo com a Corte Eleitoral, apenas dois foram respondidos. Além disso, a plataforma teria pedido um prazo maior para responder as outras três perguntas. Nas eleições de 2022, a então campanha do ex-presidente Bolsonaro apontou que teria havido abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação pela campanha de Lula ao usar links patrocinados do Google para modular e filtrar as buscas dos eleitores na página. A defesa do ex-presidente argumentam que houve uso dos algoritmos da empresa de forma a que, quando fossem feitas buscas sobre Lula e temas como “condenação”, “corrupção”, a prioridade fosse de material produzido pela própria campanha do petista, que teria viés positivo.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini.