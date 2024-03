Correios tiveram prejuízo de R$ 597 milhões em 2023

Os Correios divulgaram nesta quinta-feira (28) um relatório indicando um prejuízo de R$ 597 milhões em 2023, o que representa uma redução de 22% em relação ao ano anterior, quando o rombo foi de R$ 768 milhões. A receita total da empresa no ano passado foi de R$ 21,6 bilhões, uma queda de 1,83% em comparação com 2022. Já as despesas totais tiveram uma redução de 2,52%, passando de R$ 22,8 bilhões em 2022 para R$ 22,2 bilhões em 2023. No que diz respeito aos investimentos, os Correios aplicaram R$ 755,5 milhões no ano passado, uma diminuição de 0,4% em relação a 2022. Entre os destaques do relatório, estão a valorização dos empregados, com reposição de benefícios e aumento salarial, o crescimento de 23,2% das receitas no segmento internacional e a renovação da frota própria de distribuição, com aquisição de veículos e bicicletas.

O relatório também informa que a empresa criou novos trechos para reduzir os prazos de entrega, avançou na plataforma digital Correios Empresas para atender às necessidades das pequenas e médias empresas, e criou e atualizou mais de 90 mil CEPs em mais de 120 localidades, beneficiando mais de cinco milhões de habitantes e aumentando a competitividade dos serviços de encomendas nacionais, especialmente do Sedex.

Publicado por Heverton Nascimento

