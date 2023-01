Covid-19 levou 850 crianças e adolescentes à morte em 2022, informa Ministério da Saúde

No ano de 2022, 850 crianças e adolescentes morreram por causa da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde, considerando dados de até o início de dezembro do ano passado. A maior incidência foi entre menores de 1 anos de idade. Mais de 1,1 mil bebês morreram desde o início da pandemia. No ano passado, houve um aumento de internações de crianças e adolescentes por causa da infecção. Ao todo, 20.544 foram hospitalizadas, dentre as quais 31,5% possuíam alguma comorbidade, como asma, doenças neurológicas ou problemas no coração. Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 10, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse querer rever a baixa cobertura vacinal infantil contra o novo coronavírus. “Nós temos a tarefa de recuperar as altas coberturas vacinais e dar enfoque em vacinas infantis, é muito importante. Estamos falando de Covid-19, mas também da recuperação das altas coberturas vacinais. Esse plano nós vamos apresentar em breve porque ele precisa passar pelo comitê técnico e científico também, e precisamos fazer os ajustes para poder comunicar esse plano da forma mais adequada”, disse ela. A ministra quer inserir pontos de vacinação em escolas. Além da Covid-19, a campanha de vacinação incluirá também outras coberturas vacinais.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina