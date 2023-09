CPIs da Câmara entram na reta final esta semana

CPIs do MST e das Apostas Esportivas estão com relatórios prontos e Pirâmides Financeiras ainda colhe depoimentos

Líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), João Pedro Stédile, é ouvido na condição de testemunha na CPI do MST



As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) em andamento na Câmara dos Deputados estão chegando à reta final. A CPI do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) já está com o relatório pronto, que deverá ser votado essa semana. O parecer do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) estava previsto para ser votado na semana passada, mas a votação foi adiada por pedido de vista da bancada governista. Um acordo entre oposição e governo foi firmado para Salles excluir o nome do deputado Valmir Assunção (PT-BA) do texto final. Em troca, o relatório seria aprovado na reunião. Caso Salles e o presidente da CPI, o deputado Coronel Zucco (Republicanos-RS), percebam que o acordo com alguns integrantes do governo e do Centrão não será cumprido, o nome de Valmir será recolocado. Já a CPI das Apostas Esportivas teve um final frustrante para a maioria dos parlamentares. Os deputados não conseguiram encontrar quadrilhas que atuam em divisões inferiores do futebol brasileiro, mas preparam uma série de projetos para coibir a manipulação. Já a CPI das Pirâmides Financeiras ouvirá, nesta terça-feira, 26, representantes de diversas empresas, como o presidente da Grow Up Club, Gleidson Costa, e representantes da RCX Group Investimentos e Participação.