Criminosos utilizam de faca para praticar assalto a moradores do bairro de Fátima em Itamaraju

As forças de segurança pública, intensificaram as abordagens, também as incursões em bairros, na tentativa de localizar os autores de um assalto no bairro de Fátima em Itamaraju, na primeira hora desta quarta-feira (28) de fevereiro.

As vítimas estavam em frente a uma residência localizada na rua Paulo VI, quando dois criminosos em poder de uma arma branca aproximaram anunciando o assalto.

Os indivíduos obrigaram as vítimas a entregarem os aparelhos celulares e pertences pessoais. Onde chegaram a colocar a arma branca (faca tipo peixeira), contra uma das vítimas. Na sequência os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

Após o momento de terror vivenciado pelas vítimas, populares entraram em contato com a central da Polícia Militar, que prontamente destinou uma guarnição até o local.

As vítimas também procuraram a delegacia da polícia civil e registraram um boletim de ocorrência relatando os fatos.

A polícia sempre destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através dos telefones 0739861-0065 e (73) 3294-5980. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.