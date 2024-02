Dado Dolabella acusa Davi de manipulação, machismo e assédio

Dado Dolabella usou as redes sociais, na noite dessa segunda-feira (5/2), para defender a mulher, Wanessa, e detonar Davi após o Sincerão do BBB 24. O artista publicou um texto apontando as ações do motorista de aplicativo no jogo, classificando-as como comportamentos de agressividade, manipulação, homofobia e machismo.

“Primeiro dia. Mesmo sendo avisado por Lady Ellen, Davi colocou carnes no feijão que Wanessa separou para fazer (sendo vegana e sendo a única proteína que ela come ali”, disparou o artista. “Viu ele praticando homofobia algumas vezes, gritando descontrolado pela casa”.

“Assediou umas três vezes a Giovana, beijando pescoço, pés, pernas… Pediu em casamento, tendo mulher em casa. Pratica manterrupting o tempo inteiro, cortando apenas mulheres querendo impor sua fala. Não respeita o coletivo”, continuou Dado.

“Manipulador (deixou isso claro manipulando votos com Isabelle, Raquele e Michel). Sempre contra Wanessa, com isso, deixou sua aliada no paredão e seus ‘parças’ na mão porque mudou para Michel, do nada”.

“Mentiu quando disse que não tinha falado que entre camarote e pipoca, o pipoca que tinha que ganhar. Inclusive, dizendo o nome dela [Wanessa]…”, disparou o artista. “Quando Wanessa foi perguntar pra ele, ele disse que não falou isso, que não lembrava… Agora, imagine você convivendo contra tudo isso. Mas, pimenta no dos outros é refresco, né?”, concluiu Dado.