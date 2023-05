Dança dos Famosos: descubra quais homens foram para a repescagem

A Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, continua a todo vapor e esta semana foi a vez dos homens se enfrentarem. A nova rodada, que vai ao ar neste domingo (14/5), foi gravada na última quinta-feira (11/5) e definiu quais são os artistas classificados e os nomes que foram para a repescagem. Esta coluna, que está sempre de olho em tudo, já descobriu quem foram os quatro participantes que menos pontuaram e conta para vocês agora, com exclusividade.

Belo, Thiago Oliveira, Bruno Garcia, Nattan, Douglas Silva, Bruno Cabrerizo e Rafael Infante chegaram com toda a garra para tentar as três primeiras vagas na classificação geral e, assim, evitarem novo conflito na repescagem. Os “dançarinos” mostraram seus talentos na frente dos jurados técnicos, Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, além dos convidados especiais Paulo Vieira e Claudia Abreu.

Então lá vai a lista dos desclassificados, por enquanto: os quatro artistas que somaram a menor pontuação e precisarão se enfrentar novamente para tentar uma nova oportunidade foram: Thiago Oliveira, Bruno Garcia, Nattan e Rafael Infante. Agora, resta aos telespectadores aguardar os novos capítulos desse verdadeiro show de ritmo.

Repescagem da mulheradaNo último dia 4, rolou a gravação de mais uma rodada com o time feminino do Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, nos Estúdios Globo. As quatro participantes que somassem a menor pontuação, juntando as três rodadas, iriam para a repescagem do quadro. Esta coluna, que está em todos os lugares, já descobriu quais foram as participantes que foram para esta disputa.

Carla Diaz, Juliana Alves, Heloísa Perissé, Priscila Fantin, Rafa Kalimann, Gabi Melim e Daiane dos Santos se apresentam para o trio de jurados técnicos, Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, e também para as convidadas artísticas da semana, que foram as atrizes Gloria Pires e Susana Vieira.

Pois bem. As quatro artistas que somaram a menor pontuação foram: Gabi Melim, Rafa Kalimann, Heloísa Perissé e Priscila Fantin. As quatro disputarão a repescagem do quadro.

Priscila Fantin (Foto: Globo/João Miguel Junior)

Carla Diaz (Foto: Globo/João Miguel Junior)

Juliana Alves (Foto: Globo/João Miguel Junior)

Gabi Melim (Foto: Globo/João Miguel Junior)

Rafa Kalimann (Foto: Globo/João Miguel Junior)

Daiane dos Santos (Foto: Globo/João Miguel Junior)

Heloísa Perisse (Foto: Globo/João Miguel Junior)

E brincou numa homenagem ao personagem Tibério, do ator Guito Foto: Reprodução/Instagram

Belo enfrenta nova batalha na JustiçaInstagram/Reprodução

Ao Metrópoles, o cantor revelou que começou a cantar em barzinho e, quando tinha 13 anos, começou a ganhar dinheiro com a música Reprodução/Instagram

Com 14 anos, Douglas conquistou o primeiro papel de destaque interpretando o personagem Dadinho, no longa Cidade de Deus. O filme foi indicado a quatro categorias do Oscar. A atuação consagrou o ator, que ficou famoso ainda na infância Reprodução/ Instagram

Bruno Garcia é Décio em Sob PressãoGlobo / Victor Pollak

Rafael Infante viverá Pablo, um galã de novelaJoão Cotta/Globo

Ju Paiva e Bruno CabrerizoReprodução/Instagram

Thiago OliveiraFoto: Globo/Divulgação