Key se manifesta sobre término e critica Gustavo: “Só pensou nele”

Como dito pela coluna LeoDias antes, Key Alves não está bem com o término de seu relacionamento com Gustavo Benedeti. Por meio de sua conta no Instagram, nesta terça-feira (4/4), a ex-BBB acusou seu antigo namorado de ser insensível e confirmou que a decisão do término partiu dele.

“Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã e agora um término. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo. Eu sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados. Sempre foi difícil pra mim, fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei”, iniciou a ex-BBB.

“Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele [Gustavo] e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste.”, expôs Key em sua rede social.

Ainda segundo a atleta, ela estava disposta a ter algo sério com o empresário e queria que este relacionamento fosse para frente, porém Gustavo teria agido de uma forma nada legal com ela: “Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o BBB e aqui sim mostramos quem realmente somos.”.

“Sinto muito pelos nossos fãs clubes, que sempre nos acolheram como casal com tanto amor e carinho. Isso não tem preço e será eterno na minha vida e enquanto a ele que seja feliz. Deus permitiu que fosse assim, então que assim seja. Seguirei forte como sempre fui. Obrigada a todos Guskey, amo vocês.”, finalizou.

