Scooby revela reação ao saber de publicação do filho sobre Piovani

Na semana passada, todos foram pegos de surpresa após uma publicação de Dom, filho mais velho de Luana Piovani e Pedro Scooby, sobre os desentendimentos recentes entre os pais. Em entrevista exclusiva ao titular da coluna LeoDias, o surfista revelou qual foi sua reação ao saber do post do filho e explicou que pediu que Dom entrasse em contato com Piovani imediatamente.

“Pode ter rolado erro meu de ter deixado ele mexer no Instagram. O Instagram era um lugar que ele usava para conversar com os amigos, só postava coisas de skate… Não sei se depois que criou tudo isso na internet, as pessoas foram falar pra ele e ele viu o Instagram como um lugar que, escondido, pudesse usar como ferramenta para proteger, sei lá, uma pessoa que estava sendo massacrada”, avaliou.

Pedro Scooby – Foto – Revista Harpers Bazaar

O surfista Pedro Scooby, ex-BBB21, também virou queridinho da moda por seu estilo descomplicado e ousado. Estampou as capas das revistas GQ e Harper’s BazaarLorena Dini/Harper’s Bazaar/Reprodução

Pedro Scooby em vídeo

Pedro Scooby aparece abalado ao falar sobre estado de saúde da filhaReprodução/Instagram

Pedro Scooby e Luana Piovani (Reprodução/Montagem Metrópoles)

Pedro Scooby e Luana Piovani (Reprodução/Montagem Metrópoles)Pedro Scooby e Luana Piovani (Reprodução/Montagem Metrópoles)

Surfista Pedro Scooby e atriz Luana Piovani

Luana Piovani e Pedro ScoobyReprodução/Montagem

Luana Piovani e Pedro Scooby

Luana Piovani e Pedro Scooby

“Eu odiei, fiquei muito triste com o que aconteceu. Eu não tive força, olhei para a cara dele e falei: ‘Filho, o que você fez? Por favor, apague esse post’. Ele ainda falou assim pra mim: ‘Já apaguei’. Eu perguntei: ‘Filho, por que você fez isso, cara? Não se mete nessas coisas entre eu e sua mãe, isso é coisa de adulto, você tem que ficar de fora’”, seguiu o surfista.

Scooby contou que pediu que o filho entrasse em contato com Piovani imediatamente ao saber da publicação. “Pega meu celular agora e manda um áudio para sua mãe pedindo desculpas, sua mãe merece esse pedido de desculpas”, disse Scooby sobre a orientação que deu ao filho, o que foi atendido.

Assista à entrevista completa:

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.