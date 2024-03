Jonas Sulzbach é flagrado aos beijos com influenciadora; saiba quem é

Jonas Sulzbach foi visto aos beijos com uma influenciadora durante o cruzeiro de Ludmilla, que começou na última segunda-feira (4/3). Além disso, os dois teriam sido vistos caminhando pelo navio de mãos dadas.

A moça em questão é Layssa Souza, de 26 anos. A influenciadora é pernambucada e advogada por formação. No Instagram, reúne mais de 170 mil seguidores e no TikTok mais de 870 mil. Entre eles estão famosos como Neymar Jr., Éder Militão e Gil do Vigor.

Jonas Sulzbach (1)

Jonas Sulzbach aos beijos com influenciadora no navio de Ludmilla Leo Franco/ Agnews

Jonas Sulzbach

Jonas Sulzbach de mãos dadas com influenciadora no navio de Ludmilla Leo Franco/ Agnews

Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez

Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez Instagram/Reprodução

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach Instagram/Reprodução

Além do trabalho nas redes sociais, onde produz conteúdos de humor, viagens e atividades físicas, Layssa também já atuou como modelo, ficou em terceiro lugar no Miss Pernambuco de 2018 e foi bailarina do Faustão na Band. Em 2023, participou do reality A Grande Conquista, da Record TV.

Jonas Sulzbach está solteiro desde o fim de seu relacionamento de oito anos com Mari Gonzalez. Em outubro do ano passado, os ex-BBBs compartilharam um comunicado, e apesar de não falarem em término, revelam estar em um “período de reflexão”, com “cada um vivendo um pouco mais a sua vida individual”.